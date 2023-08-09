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Погиб мужчина при обстреле белгородского поселка Горьковский

Сергей Лебедев
18:13 09.08.2023
Пять украинских снарядов разорвались рядом со школой.
Погиб мужчина при обстреле белгородского поселка Горьковский
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Сегодня украинские боевики обстреляли поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пять вражеских снарядов разорвались в центре населенного пункта рядом со школой.

В результате атаки националистов от осколочных ранений погиб мужчина. Кроме того, ранены четыре человека. Их доставят в медицинские учреждения.

«У троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», - отметил губернатор.

Напомним, утром Вячеслав Гладков уже сообщал, что в селе Колотиловка мужчина получил осколочное ранение стопы после падения неустановленного объекта. От госпитализации пострадавший отказался.

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