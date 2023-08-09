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США расширили санкции против Белоруссии, в том числе в отношении «Белавиа»

Владимир Рубанов
18:57 09.08.2023
В санкционный список попали восемь физических лиц, один самолет и пять юридических лиц.
США расширили санкции против Белоруссии, в том числе в отношении «Белавиа»
© Фото: White House, Global Look Press
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США расширили санкции против Белоруссии, сообщило 9 августа Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. В санкционный список попали восемь физических лиц, одно воздушное судно и пять юридических лиц.

В числе попавших под ограничения компаний оказались Минский завод гражданской авиации и компания «Белавиа». Санкции введены также в отношении департамента финансовых расследований КГБ Белоруссии, ОАО «Белорусский металлургический завод» и предположительно связанной с ним американской Bel-Kap-Steel.

Под санкции попали руководитель компании «БМЗ - управляющая компания холдинга “БМК”» Дмитрий Корчик, зампред Комитета государственного контроля - директор департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, его заместители Виктор Селицкий и Виктор Франскевич и старший инспектор этой организации Артем Дунько.

Ограничительные меры применены в отношении Алексея Олексина и его детей Виталия и Инны. Их сферой деятельности указаны табачная продукция и транспортный сектор белорусской экономики.

Санкции введены против воздушного судна «Белавиа», которое якобы используется для нужд «высокопоставленных представителей правительства Александра Лукашенко, а также членов их семей».

Минфин США указал, что меры нацелены на организации, «причастные к продолжающимся репрессиям против гражданского общества», а также «имеющие отношение к украинскому конфликту» и «способствующие обогащению» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин приостановил действие  соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и США, Канадой, Японией, ЕС и некоторыми другими странами. Это решение принято в ответ на совершение «рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации», сказано в документе.

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