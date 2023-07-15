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Замминистра обороны РФ Иванов проинспектировал строительство школы в Твери

05:00 15.07.2023
Современное учебное учреждение будет рассчитано на 1224 места.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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К 1 сентября в микрорайоне «Южный» города Твери начнет работу возводимая специалистами Военно-строительного комплекса Министерства обороны новая школа, рассчитанная на 1224 места. Ход возведения образовательного учреждения проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов и глава региона Игорь Руденя.

Сейчас на площадке в две смены трудятся 350 человек. Задействовано 10 единиц техники. Уже завершается монтаж кровли и фасада здания. Ведется установка перегородок на этажах, проводится отделка помещений и прокладка инженерных систем. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Помимо учебных помещений предусмотрена библиотека с читальными залами, два бассейна, актовый и спортивные залы, столовая и пищеблок. На улице создадут спортивное ядро с футбольным полем, баскетбольной зоной, площадками для построений, игр и беговыми дорожками.

При участии Минобороны в регионе строятся также четыре детские поликлиники каждая на 200 посещений в смену. Два медицинских учреждения в Кимрах откроют к 1 сентября. Работы на объектах в Твери и Торжке завершат в ноябре.

Ведется в области и строительство спортобъектов, в том числе крытого футбольного манежа в тверском микрорайоне Соминка. Он возводится по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Для развития гребного спорта создается круглогодичный многофункциональный спортивный центр. База расположена на реке Тверца. Здание уже построено. Сейчас в финальной стадии - благоустройство территории, в том числе создание пирса и спуска к воде, ведется монтаж оборудования.

Кроме того, Тимур Иванов и Игорь Руденя провели совещание в областном правительстве с представителями организаций Военно-строительного комплекса Министерства обороны по вопросам дальнейшего развития социальной инфраструктуры в регионе, а также возведения объектов образования, здравоохранения и спорта.

Напомним, недавно заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство объектов военной и социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. В частности, в Комсомольске-на-Амуре замглавы российского оборонного ведомства проверил ход строительства детского больничного комплекса.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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