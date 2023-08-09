Врачи не получали информации о погибших при взрыве в Сергиевом Посаде

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Главный врач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев сообщил, что пока не получал информации о погибших в результате взрыва на территории завода. По его словам, госпитализированы 14 человек. Из них шесть находятся в реанимации.

«Кто находится в отделении реанимации, находится в состоянии тяжелом. Часть из них в медикаментозной седации, часть в сознании», - отметил врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев уже сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек. Он посетил больницу и пообщался с ранеными.

Глава региона отметил, что спасателям понадобится около 12 часов для разбора завалов. Под ними могут оставаться люди.