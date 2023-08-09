Вопросы истории Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы Андрей Аркадьев Согласно тексту документа, председателем оргкомитета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы. Документ опубликован на портале правовой информации. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - говорится в тексте указа. Председателем оргкомитета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. В течение двух месяцев ему необходимо утвердить состав комитета. Обеспечением финансирования займется кабинет министров. Ранее корреспондент Константин Исаев в сюжете «Звезды» показал, как поисковики находят останки советских воинов в полях под Прохоровкой. Там 80 лет назад состоялось крупнейшее танковое сражение, окончательно переломившее ход Великой Отечественной войны. Экспертное мнение и аналитика