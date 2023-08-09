В Сергиевом Посаде под завалами еще могут находиться люди

На данный момент не наблюдается открытого горения. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов.

© Фото: msk_dtp, VK

Администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщила в своем Telegram-канале, что под завалами после взрыва на заводе еще могут находиться люди.

«По предположениям, под завалами могут находиться люди», - говорится в сообщении.

Как уточнили местные власти, открытого горения на месте произошедшего сейчас не наблюдается. В настоящий момент сотрудники экстренных служб занимаются разбором завалов.

По последним данным, количество пострадавших при взрыве на предприятии возросло до 38 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ЧП в Сергиевом Посаде ранен 31 человек.