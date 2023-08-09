Путин учредил звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России»
Президент России Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Об этом сообщает портал правовой информации.
Звание будет присваиваться за личные заслуги в разработке, создании и внедрении в производство и организации производства современных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Также основанием для присвоения этого звания будет выполнение производственных заданий с опережением графика, разработка и реализация комплексных мер, направленных на устойчивое инновационное развитие ОПК России, выработка и реализация госполитики в сфере ОПК.
Ранее Путин поручил дополнительно нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб».