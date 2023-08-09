Уточняется, что звание должно присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет после начала профессиональной деятельности. В случае занятости на особо вредных и тяжелых работах этот срок может сокращаться до 15 лет.

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Президент России Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Об этом сообщает портал правовой информации.

Звание будет присваиваться за личные заслуги в разработке, создании и внедрении в производство и организации производства современных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Также основанием для присвоения этого звания будет выполнение производственных заданий с опережением графика, разработка и реализация комплексных мер, направленных на устойчивое инновационное развитие ОПК России, выработка и реализация госполитики в сфере ОПК.

Ранее Путин поручил дополнительно нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб».