Шойгу рассказал о планах Польши по оккупации Западной Украины

Для этого, по словам Шойгу, планируется создать на регулярной основе польско-украинское соединение.

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах Польши по оккупации территории Западной Украины.

«На регулярной основе имеются планы по созданию так называемого польско-украинского соединения, якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории», - заявил Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

Кроме этого, он отметил риски, связанные с милитаризацией Польши. Сегодня, по словам Сергея Шойгу, она превращена в главный инструмент антироссийской политики Вашингтона.

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте"», - подчеркнул Шойгу.

Поэтому, заметил министр обороны России, Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Британии и Южной Кореи. В этот список включены танки, артиллерия, средства ПВО/ПРО и боевая авиация.

Также Сергей Шойгу заявил, что Киев получил от Запада сотни танков и более четырех тысяч бронемашин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.