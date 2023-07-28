В Татарстане 83 человека заболели корью

По словам замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора, большинство заболевших не имели прививок от кори.

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Восемьдесят три человека заразились корью в Татарстане. Половина из них иностранцы, сообщила заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. С ее слов, 39 заболевших - дети. Из числа госпитализированных основная доля - приезжие из Таджикистана.

Более половины заболевших не были привиты, уточнила она. Между тем, общее количество контактировавших с заболевшими более 20 тысяч человек, пишет РИА Новости. По мнению Авдониной, ситуация на сегодняшний день управляемая.

В конце мая стало известно о переводе студентов МГИМО на дистанционное обучение из-за зафиксированного случая заболевания корью. Роспотребнадзор приступил к эпидемиологическому расследованию.