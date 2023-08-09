В соединениях РВСН состоялась церемония приведения к присяге
Воинов-ракетчиков поздравили командиры, ветераны и, конечно, родственники.
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Новобранцы, призванные в соединения и части Ракетных войск стратегического назначения от Тверской до Иркутской областей, приведены к военной присяге.
Церемония состоялась после прохождения курса общевойсковой подготовки и сдачи зачетов по предметам боевой подготовки. Воинов-ракетчиков поздравили командиры, ветераны и, конечно, родственники.
Ранее в Подмосковье новобранцы войск радиационной, химической и биологической защиты прошли курс молодого бойца и также были приведены к присяге.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.