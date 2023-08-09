Армия В соединениях РВСН состоялась церемония приведения к присяге Воинов-ракетчиков поздравили командиры, ветераны и, конечно, родственники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Новобранцы, призванные в соединения и части Ракетных войск стратегического назначения от Тверской до Иркутской областей, приведены к военной присяге. Церемония состоялась после прохождения курса общевойсковой подготовки и сдачи зачетов по предметам боевой подготовки. Воинов-ракетчиков поздравили командиры, ветераны и, конечно, родственники. Ранее в Подмосковье новобранцы войск радиационной, химической и биологической защиты прошли курс молодого бойца и также были приведены к присяге. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика