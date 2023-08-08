Новобранцы войск РХБЗ прошли курс молодого бойца и приняли присягу в Подмосковье

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Одна из главных целей курса молодого бойца - обучить новобранцев действовать в таких условиях, где им может пригодиться все, чему на КМБ научат - и с оружием обращаться, и тактику знать. Военный путь новобранцев войск радиационной, химической и биологической защиты начинается как у всех - с общевойсковой подготовки.

Обстановка максимально приближена к боевой. Никакие тросы для переправы через воду не гарантируют, что ноги не промочишь. С автоматом сродниться надо, а поначалу он буквально путается под руками. Но в результате бойцы привыкают без слов друг друга понимать. У некоторых новобранцев есть свои мотивы служить. Например, у Дмитрия брат военный, который самого начала на СВО.

«Он артиллерист. Звание старший лейтенант. Когда меня призвали, в армию я сам пошел, не косил. Надеюсь, в будущем на фронте будем вместе», - поделился рядовой Дмитрий.

Обучение в рамках курса молодого бойца сейчас проходит с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

«Основное внимание обращается на выполнение тактической стрельбы, наблюдение за беспилотными летательными аппаратами и тактической медицины», - рассказал командир учебного взвода Масягутов.

И наступает торжественный момент. Финал курса молодого бойца - присяга. За церемонией принятия присяги наблюдают мамы, папы, братья и сестрички. Дальше солдат ждут занятия по различным воинским специальностям войск РХБЗ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.