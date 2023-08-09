В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воробьев заявил, что версия об атаке беспилотниками в Сергиевом Посаде пока не подтверждается

Тимур Шерзад
13:49 09.08.2023
По словам губернатора Московской области, взрыв произошел на складе пиротехники - его арендовала частная компания. 
Воробьев заявил, что версия об атаке беспилотниками в Сергиевом Посаде пока не подтверждается
© Фото: gsuskmosobl, Telegram
Читайте нас на:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на данный момент версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара не подтверждается. 

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», - сообщил губернатор. 

Также он сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники - его арендовала частная компания. 

Кроме этого, по сообщению местной администрации, в Сергиевом Посаде под завалами еще могут находиться люди.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:49 В стране и мире
Воробьев заявил, что версия об атаке беспилотниками в Сергиевом Посаде пока не подтверждается
12:55 Армия
Видео
Шойгу: кратно возросли угрозы военной безопасности РФ на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях
12:53 В стране и мире
Видео
Шойгу заметил, что Киев получил от Запада сотни танков и более четырех тысяч бронемашин
12:43 В стране и мире
В Сергиевом Посаде под завалами еще могут находиться люди
10:00 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию Киева
Популярное
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.