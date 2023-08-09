Воробьев заявил, что версия об атаке беспилотниками в Сергиевом Посаде пока не подтверждается
По словам губернатора Московской области, взрыв произошел на складе пиротехники - его арендовала частная компания.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на данный момент версия об атаке беспилотником взорвавшегося ангара не подтверждается.
«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», - сообщил губернатор.
Также он сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники - его арендовала частная компания.
Кроме этого, по сообщению местной администрации, в Сергиевом Посаде под завалами еще могут находиться люди.