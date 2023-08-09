Шойгу заявил, что готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть ресурсов создает риски эскалации
Министр обороны России констатировал, что Запад пытается переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что готовность стран запада вкладываться в Украину создает риски дальнейшей эскалации.
«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», - заметил министр в ходе заседания коллегии Минобороны России.
Шойгу констатировал, что Соединенные Штаты занимаются повышением ставок, добиваясь получения украинцами все более дальнобойного и и смертоносного оружия.
По словам министра обороны России, Киев получил от Запада сотни танков и более четырех тысяч бронемашин.
Материал подготовили Тимур Шерзд и Николай Баранов.