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Шойгу: США повышают ставки, добиваясь поставки Киеву все более дальнобойного вооружения

12:47 09.08.2023
Министр обороны России заявил, что Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы.
Шойгу: США повышают ставки, добиваясь поставки Киеву все более дальнобойного вооружения
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты повышают ставки, добиваясь поставки киевскому режиму дальнобойного вооружения.

«Соединенные Штаты неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок все более дальнобойного и смертоносного оружия», - сказал он в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

Шойгу напомнил о передаче Британией Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Он назвал военным преступлением решение поставить Украине кассетные боеприпасы, напомнив, что они запрещены международной конвенцией.

По словам министра совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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