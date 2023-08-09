Армия Шойгу: США повышают ставки, добиваясь поставки Киеву все более дальнобойного вооружения Министр обороны России заявил, что Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты повышают ставки, добиваясь поставки киевскому режиму дальнобойного вооружения. «Соединенные Штаты неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок все более дальнобойного и смертоносного оружия», - сказал он в ходе заседания коллегии оборонного ведомства. Шойгу напомнил о передаче Британией Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Он назвал военным преступлением решение поставить Украине кассетные боеприпасы, напомнив, что они запрещены международной конвенцией. По словам министра совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика