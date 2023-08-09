Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Ранее в экстренных службах сообщили, что взрыв прогремел в металлическом ангаре 40х40 метров.
© Видео: Александр Болюх, splifechat, Telegram © Фото: Александр Болюх, splifechat, Telegram
Швейный цех сильно пострадал после ЧП на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Соответствующие кадры появились в соцсетях.
От аппаратуры в швейном цеху рядом с местом практически ничего не осталось, передают очевидцы с места.
Как ранее рассказал «Звезде» источник в экстренных службах, взрыв прогремел в металлическом ангаре 40х40 метров.
После произошедшего на территории предприятия объявили тотальную эвакуацию. Глава Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.