Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва

Ранее в экстренных службах сообщили, что взрыв прогремел в металлическом ангаре 40х40 метров.

© Видео: Александр Болюх, splifechat, Telegram © Фото: Александр Болюх, splifechat, Telegram

Швейный цех сильно пострадал после ЧП на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

От аппаратуры в швейном цеху рядом с местом практически ничего не осталось, передают очевидцы с места.

Как ранее рассказал «Звезде» источник в экстренных службах, взрыв прогремел в металлическом ангаре 40х40 метров.

После произошедшего на территории предприятия объявили тотальную эвакуацию. Глава Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.