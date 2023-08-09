Шойгу: кратно возросли угрозы военной безопасности РФ на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о кратном возрастании угроз военной безопасности России.
«На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно», - сказал он в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.
Вступление Финляндии в НАТО, а впоследствии присоединение к блоку Швеции глава российского оборонного ведомства назвал дестабилизирующим фактором. Он констатировал, что теперь протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического Альянса практически удвоилась.
Министр указал на вероятность размещения в Финляндии воинских контингентов и ударных вооружений, способных на значительную глубину поражать объекты на северо-западе страны.
Шойгу также рассказал о планах Польши по оккупации Западной Украины. Для этого, по его словам, планируется создать на регулярной основе польско-украинское соединение.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.