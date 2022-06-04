«Щелкаем как орехи»: Путин о решении США направить на Украину новые вооружения

Ранее Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины, включающим поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.

«Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Президент США Джо Байден ранее объявил об очередном пакете помощи для Украины. Среди прочего, он включает поставки официальному Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с необходимыми для них боеприпасами.

Кремль неоднократно направлял западным странам ноты о недопустимости поставок вооружений на Украину, предупредив, что любые подобные грузы ВС РФ будут рассматривать в качестве законных целей.