Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде

Из них три человека находятся в реанимации с тяжелыми ранениями.

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В результате взрыва, произошедшего на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, пострадал 31 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт», - написал он в своем Telegram-канале.

В общей сложности медики доставили в больницу 19 человек, в настоящий момент врачи оказывают им помощь.

Воробьев уточнил, что в целях безопасности была проведена эвакуация из всех зданий и цехов завода, такие же мероприятие коснулись находящегося рядом детского сада.