Устроивший стрельбу в казанской гимназии будет отбывать наказание в «Черном дельфине»

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных ИК-6 в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Данное учреждение более известно широкой аудитории как «Черный дельфин».

Галявиев, совершивший массовое убийство в казанской гимназии №175, был приговорен к пожизненному заключению. До этого его признали виновным.

Одиннадцатого мая в результате стрельбы погибли девять человек, среди которых семь детей и две учительницы. Ему была вынесена высшая мера наказания согласно законодательству Российской Федерации - пожизненное лишение свободы. На оглашение приговора Верховного суда пришли не только представители СМИ, но и родители и родственники погибших детей.

«Черный дельфин» - крупнейшая зона особого режима, которая ведет свою историю с царских времен. Была так названа после появления на территории фонтана со скульптурой этого животного, которую сделал один из заключенных. Получила статус колонии для пожизненно осужденных в начале 2000-х годов. Заключенные находятся под постоянным видеонаблюдением.