Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об автоперевозках

Минтранс Белоруссии имеет право на подписание соглашения после достижениях всех договоренностей.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о международных автомобильных перевозках. Об этом говорится в документе, опубликованном на национальном правовом портале.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в указе.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии уполномочено на переговоры по проекту соглашения, оно также вправе вносить необходимые изменения. При достижении договоренности в пределах проекта Минтранс страны имеет право на подписание соглашения.

Напомним, Лукашенко в конце июля встретился с президентом России Владимиром Путиным, переговоры глав государств длились два дня. В том числе обсуждалась тема двустороннего торгово-экономического сотрудничества.