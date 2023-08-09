Пленный украинец Ляшенко оценил систему подготовки мобилизованных ВСУ на 2 из 10

При этом уровень подготовки российского подразделения, которое взяло его в плен, Арсен Ляшенко оценил на десять из десяти.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Арсен Ляшенко крайне низко оценил украинскую систему подготовки мобилизованных. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Подготовка очень слабенькая, по 10-балльной системе два балла», - заявил он.

По словам Ляшенко, российские военные, которые взяли его в плен, сработали, напротив, очень умело.

«У них при себе и дроны есть, они сначала разведку делают. Они от одного до десяти работают на десятку», - отметил пленный.

Арсен Ляшенко заметил, что российские военные двигались так быстро, что он даже не понял, как оказался в окружении. Сидели себе, вели наблюдение, и вдруг раз - стрельба уже далеко, а его подразделение уже в окружении.

Также он отметил, что потери в его подразделении «максимальные», очень много погибших, да и пленных, как упомянул Ляшенко, тоже достаточно.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения украинской техники FPV-дронами на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.