МО РФ показало кадры уничтожения украинской техники FPV-дронами на Запорожском направлении
Операторы беспилотников выявляют украинские бронеавтомобили, бронетранспортеры и автомобили повышенной проходимости.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской техники операторами беспилотников.
Вражеские бронеавтомобили, автомобили повышенной проходимости и бронетранспортеры уничтожаются на Запорожском направлении.
Целью операторов FPV-дронов становится техника врага, которая доставляет личный состав противника к переднему краю.
Ранее сообщалось, что артиллерист вывел из-под огня врага российские машины РСЗО и уничтожил несколько украинских орудий М777.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.