Артиллерист вывел из-под огня ВСУ машины РСЗО и уничтожил несколько орудий М777

Не испугавшись обстрелов, батарея реактивной артиллерии отошла на соседнюю позицию и ответила противнику огнем.

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Наши военнослужащие ежедневно проявляют героизм и отвагу в зоне проведения спецоперации. За каждым освобожденным населенным пунктом, каждой взятой высотой и каждым штурмом опорного пункта стоят истории мужества бойцов.

Командир дивизиона реактивной артиллерии Сергей Варакин во время одного из наступлений боевиков вместе с расчетами «Ураганов» оказался под плотным огнем противника. Благодаря слаженным действиям бойцов все машины вместе с личным составом удалось вовремя вывести из-под удара и ответным огнем уничтожить несколько американских буксируемых гаубиц М777. За это командир дивизиона награжден орденом Мужества.

«С огневых позиций вывел четыре боевые машины и 20 человек расчета. Дал команду "К бою!", они переместились и выполнили задачу как положено и противника уничтожили», - сказал Варакин.

Между тем в пресс-центре группировки «Центр» заявили о срыве шести украинских атак на двух направлениях. Потери противника в живой силе составили около 60 человек, также уничтожены БМП, два пикапа и бронемашина.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.