Латвия начнет выдворять россиян, не сдавших экзамен по госязыку

Не сдавшие язык граждане РФ могут заплатить штраф. При этом за отказ выполнить предписание не предусматривается уголовная ответственность.

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В Латвии россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку, обяжут покинуть страну. Сообщается, что это касается тех, кто имеет постоянный вид на жительство в стране. Таковых примерно 6 000 граждан России.

Заместитель госсекретаря МВД Латвии Вилнис Витолиньш заявил, что такие письма придут в сентябре, покинуть Латвию они должны будут в течение трех месяцев. Об этом сообщает RT.

Также указано, что не сдавшие экзамен по государственному языку могут быть оштрафованы, но в то же время не предусматривается уголовная ответственность «за отказ выполнить предписание».

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