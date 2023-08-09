Блокадникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Выплаты планируется осуществить в период с декабря 2023 по январь 2024.
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Минтруд по поручению президента подготовил законопроект о единовременной выплате гражданам по 50 тыс. рублей к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года», - говорится в сообщении пресс-службы.
Выплата полагается гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Напомним, в этом году празднуется 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.