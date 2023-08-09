Армия Каракаев: до конца года РВСН завершат перевооружение на комплексы «Ярс» Ян Брацкий Новейшие комплексы «Ярс» заменят стоящие сегодня на вооружении РВСН комплексы типа «Тополь». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ракетные войска стратегического назначения в нынешнем году завершат перевооружение на мобильный комплекс «Ярс». Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. «В этом году Ракетные войска завершат ее переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении», - заявил Каракаев в интервью газете «Красная звезда». Ранее в Бологовском соединении РВСН показали, как ракетчики проходят переподготовку на новые комплексы «Ярс». Военнослужащие отрабатывают навыки до автоматизма. Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов. Экспертное мнение и аналитика