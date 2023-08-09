«Известия»: ЦБ допускает увеличение ключевой ставки в сентябре

В Центробанке заявили, что июльского повышения ставки недостаточно для достижения цели по инфляции.

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Центробанк России допускает дополнительное повышение ключевой ставки в сентябре этого года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».

«Для сохранения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров Центробанка в сентябре должны реализоваться факторы, которых сейчас не наблюдается», - сказал Заботкин.

Он также добавил, что это необходимо для достижения цели по инфляции в 4%, так как июльского повышения недостаточно.

Напомним, 21 июля Центробанк РФ уже повышал ключевую ставку до 8,5% годовых. ЦБ не повышал ключевую ставку с сентября 2022 года. В ЦБ добавили, что темпы роста цен превысили целевой показатель в 4% в годовом выражении.