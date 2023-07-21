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Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Вероника Волосунова
13:38 21.07.2023
Центробанк РФ не повышал ключевую ставку с сентября 2022 года.
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Центробанк РФ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Об этом стало известно из опубликованного на сайте регулятора заявления.

«Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых», - следует из сообщения.

Отмечается, что темпы роста цен превысили целевой показатель в виде четырех процентов в годовом выражении. В регуляторе добавили, что произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля усиливает проинфляционные риски.

Центробанк РФ не стал исключать дальнейшее повышение ключевой ставки. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2023 году будет варьироваться от 5 до 6,5% и вернется к 4% только в следующем году.

В июне ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки из-за того, что баланс рисков все больше смещался в проинфляционную сторону.

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