В Бологовском соединении РВСН показали, как ракетчики проходят переподготовку на новые ПГРК «Ярс»

До конца 2023 года военнослужащим Бологовского ракетного соединения предстоит сдать зачеты по тактической, специальной и технической подготовкам.

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Военнослужащие самой западной в России дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) - Бологовского ракетного соединения, которое дислоцируется в Тверской области, - проходят переподготовку на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Ранее они несли боевое дежурство на ПГРК «Тополь».

На учебном командном пункте проходят занятия у очередного расчета. Здесь военнослужащие отрабатывают навыки до автоматизма, чтобы при несении боевого дежурства действовать максимально слаженно, как часовой механизм. Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механиков-водителей автономных пусковых установок.