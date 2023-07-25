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В Бологовском соединении РВСН показали, как ракетчики проходят переподготовку на новые ПГРК «Ярс»

06:01 25.07.2023
До конца 2023 года военнослужащим Бологовского ракетного соединения предстоит сдать зачеты по тактической, специальной и технической подготовкам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие самой западной в России дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) - Бологовского ракетного соединения, которое дислоцируется в Тверской области, - проходят переподготовку на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Ранее они несли боевое дежурство на ПГРК «Тополь».

На учебном командном пункте проходят занятия у очередного расчета. Здесь военнослужащие отрабатывают навыки до автоматизма, чтобы при несении боевого дежурства действовать максимально слаженно, как часовой механизм. Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механиков-водителей автономных пусковых установок.

© Минобороны России

Личный состав прошел переобучение на мобильный комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк в Архангельской области. Программа переподготовки предусматривала занятия в испытательном центре ракетных комплексов космодрома. Теперь тренировки проходят непосредственно в ракетном полку, на новых тренажерных системах ПГРК «Ярс». Механики-водители пусковых установок мобильного комплекса «Ярс» оттачивают мастерство на автодроме.

«Есть у нас несколько элементов с искусственными заграждениями, такие как водные преграды, рвы и габаритные тоннели. Это нужно нам для того, чтобы обучаемые получили навык для управления многоосными шасси в нашем ракетном соединении», - рассказал старший механик-водитель Владимир.

© Минобороны России

Военнослужащим предстоит сдать зачеты по тактической, специальной и технической подготовкам. Перевооружение Бологовского ракетного соединения будет завершено до конца 2023 года.

Ранее в Астраханской области состоялся выпуск механиков-водителей для ПГРК «Ярс». Курсанты сдали экзамен по теоретической подготовке и выполнили контрольные упражнения на специальном автодроме: вождение по ограниченным проездам, а также преодоление искусственных и естественных мероприятий.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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