С 2025 года у медиков может измениться система оплаты труда

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с 2025 года ведомство планирует перейти на новую систему оплаты труда медицинских работников, добавив, что в настоящее время механизм отрабатывается в пилотном режиме.

«Сегодня именно отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», - передает его слова РИА Новости.

Министр пока не стал раскрывать, в чем будет заключаться обновленная модель оплаты труда.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о динамике роста заработных плат в стране. Глава правительства отметил, что за первые четыре месяца 2023 года они увеличились на 4,2%. Кроме того, во время этой встречи российский лидер заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.