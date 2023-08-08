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В Южной Осетии почтили память жертв вооруженного конфликта 2008 года

Максим Крюков
09:35 08.08.2023
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные начали бить из «Градов» по жилым кварталам Цхинвала.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Южной Осетии вспоминают жертв вооруженного конфликта 2008 года. Тогда Грузия совершила нападение на республику. Погибли около полутора тысяч мирных жителей и более 70 российских военнослужащих.

Сегодня более 3 000 человек пришли к мемориалу «Защитникам Южной Осетии» в центре Цхинвала. Нынешние и бывшие руководители республики, общественные и политические деятели, сотрудники МЧС возложили к монументу венки и цветы, зажгли свечи.

Ровно 15 лет назад, в ночь на 8 августа Южную Осетию атаковала Грузия. По жилым кварталам Цхинвала начали бить из «Градов». К границам республики стянули грузинские подразделения - до 12 тысяч человек. Из танков обстреляли находившихся в Южной Осетии российских миротворцев. Грузинская авиация наносила ракетно-бомбовые удары. Несколько населенных пунктов были стерты с лица земли. Столица республики - Цхинвал - была разрушена на 70%.

Чтобы остановить кровопролитие и защитить проживающих в республике россиян, Москве пришлось вмешаться в ситуацию. Россия объявила операцию по принуждению Грузии к миру. В Южную Осетию ввели российские войска, и они при поддержке авиации вытеснили грузин с осетинской территории. Уже 12 августа было объявлено, что цели операции достигнуты, военные действия прекращены.

Сегодня в МИД Южной Осетии вновь подчеркнули, что решения России тогда были единственно верными: республика, провозгласившая независимость, живет мирной жизнью.

В прошлом месяце на российской военной базе в Южной Осетии прошли мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине начала первой миротворческой операции России по урегулированию грузино-осетинского конфликта 1992 года. В мероприятиях в Цхинвале участвовали военнослужащие, представители администрации, сотрудники посольства РФ и Южной Осетии, общественники, ветераны.

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