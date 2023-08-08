В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Застрявших на острове Аскольд детей доставили на материк

Максим Крюков
08:22 08.08.2023
В прокуратуре Приморского края сообщили, что группу из 17 детей вывезли в поселок Дунай.
Застрявших на острове Аскольд детей доставили на материк
© Фото: prosecutor_pk, Telegram
Читайте нас на:

Группу из семнадцати детей, которая застряла из-за сложных метеоусловий на острове Аскольд, расположенном в 50 километрах к юго-востоку от Владивостока, доставили в поселок городского типа Дунай. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

«В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в пгт. Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

Накануне стало известно, что в Приморье 17 детей в течение трех дней не могли выбраться с острова Аскольд из-за погодных условий. В региональном министерстве ГО и ЧС отметили, что в лагере была вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты, стационарная кухня, а дети жили в теплых щитовых домиках.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:22 В стране и мире
Застрявших на острове Аскольд детей доставили на материк
07:02 В стране и мире
В Минздраве поддержали увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
06:28 В стране и мире
Роскосмос показал ракету «Союз-2.1б», которая выведет «Луну-25» за пределы Земли
04:45 В стране и мире
Видео
Металл в сердце: военные врачи провели сложнейшую операцию в зоне СВО
03:56 В стране и мире
Женщинам в России могут разрешить тратить маткапитал на оплату своей учебы
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.