Застрявших на острове Аскольд детей доставили на материк

В прокуратуре Приморского края сообщили, что группу из 17 детей вывезли в поселок Дунай.

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Группу из семнадцати детей, которая застряла из-за сложных метеоусловий на острове Аскольд, расположенном в 50 километрах к юго-востоку от Владивостока, доставили в поселок городского типа Дунай. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

«В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в пгт. Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

Накануне стало известно, что в Приморье 17 детей в течение трех дней не могли выбраться с острова Аскольд из-за погодных условий. В региональном министерстве ГО и ЧС отметили, что в лагере была вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты, стационарная кухня, а дети жили в теплых щитовых домиках.