В Приморье 17 детей третий день не могут выбраться с острова Аскольд

Отмечается, что в лагере есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты, стационарная кухня, дети живут в теплых щитовых домиках.

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В Приморье 17 детей уже третий день не могут выбраться с острова Аскольд из-за погодных условий, говорится в Telegram-канале регионального министерства ГО и ЧС региона.

«Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров», - уточняется в сообщении.

Организаторы мероприятия уверяют, что ситуация находится под контролем. В частности, с ребятами на острове есть ученые и краеведы, которые знают, как действовать в подобных ситуациях.

«У ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды», - уточнили в ведомстве.

Как утверждается, для детей были созданы необходимые условия - работает стационарная кухня, запаса топлива хватает на семь дней, кроме того, в лагере есть два генератора.

Как предполагают в экстренных службах, погода должна улучшиться завтра, и тогда детей смогут доставить домой.