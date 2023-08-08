Товарооборот РФ и КНР в январе-июле 2023 года вырос на 36,5% и достиг $134 млрд

За весь 2022 год объем торговли между Россией и Китаем составил рекордные $190,3 млрд.

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Товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в январе-июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,1 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Главного таможенного управления Китая.

Сообщается, что КНР за семь месяцев ввезла в РФ продукции на 62,5 млрд долларов. При этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 73,4%. Что касается поставок из России в Китай, то здесь отмечается рост на 15,1% (71,6 млрд долларов). В 2022 году объем торговли между странами вырос почти на треть и составил рекордные 190,3 млрд долларов.

Также агентство передает, что товарооборот Китая и Соединенных Штатов Америки за январь-июль текущего года упал на 15,4% в годовом выражении и составил 381,5 млрд долларов. США по-прежнему остались в тройке ведущих торговых партнеров Пекина вместе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейским союзом.

В конце мая Россия и Китай по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Пекине подписали пять документов. Отмечалось, что новые договоры в сфере двустороннего сотрудничества расширят торговые связи двух держав.