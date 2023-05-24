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Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали пять документов

Ирина Елагина
08:44 24.05.2023
Новые договоры в сфере двустороннего сотрудничества расширят торговые связи России и Китая.
Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали пять документов
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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Документы, регламентирующие поставки российского зерна в Китай и иные вопросы взаимодействия в сфере торговли двух стран, стали итогом переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. О результатах визита сообщило ТАСС.

В пакет из пяти документов вошли протоколы между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР с требованиями к поставкам российского зерна и лекарственного растительного сырья для китайской медицины. Минэкономразвития РФ и Министерством коммерции КНР подписали меморандум об инвестициях в торговые отношения, в том числе проведение выставок и ярмарок для продвижения продукции российских и китайских компаний.

Кроме того, Минспорт РФ и Главное госуправление по физкультуре и спорту КНР скрепили отношения меморандумом о дружбе и сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин на переговорах с премьером госсовета КНР Ли Цяном заявил об укреплении российского-китайского сотрудничества в экономической сфере и привел данные о рекордных суммах взаимного товарооборота, подчеркнув, что порядка 70 % расчетов между нашими странами проводятся в национальной валюте.

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