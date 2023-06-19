В России планируют отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

Вместо бумажных акцизов уже разрабатывается порядок контроля уплаты акциза на основании данных о ее цифровой маркировке.

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В России задумались о том, чтобы отказаться от акцизных марок на бумаге на табачную и никотинсодержащую продукцию. Данное решение совместно разрабатывают Минфин России, Федеральная налоговая служба и Центр развития перспективных технологий.

Сообщается, что бумажные акцизы могут быть заменены данными о цифровой маркировке. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы Минфина, которые ведомство направило в Совет Федерации.

В ведомстве отметили, что в настоящее время совместно с ФНС РФ и ООО «Оператор - ЦРПТ» (оператор системы цифровой маркировки "Честный знак". - Прим. ред.) разрабатывается порядок контроля «полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации». В Министерстве финансов РФ добавили, что в планах отказаться от маркировки табачной продукции специальными федеральными марками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка. Закон вводит правовые основы производства и оборота в России табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них. Так, производить, хранить и поставлять данную продукцию и сырье для нее, осуществлять импорт и экспорт, закупать для магазинов беспошлинной торговли можно будет только по лицензии.