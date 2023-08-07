Огненный дождь: уничтожение врага из «Градов» на Краснолиманском направлении попало на видео

Противник был уничтожен на дистанции около 10 километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Уничтожение позиций украинских националистов на Краснолиманском направлении спецоперации попало на видео. Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град» обрушили на них «огненный дождь». В зоне поражения оказались минометный расчет противника и опорный пункт ВСУ.

Обнаружить цели удалось с воздуха, их засек расчет беспилотника и передал на землю точные координаты. Почти сразу к цели устремились 122-мм реактивные снаряды. На дистанции около 10 километров противник был уничтожен. Камера БПЛА зафиксировала точное попадание и поражение назначенных целей.

После выполненной задачи, расчеты покинули место дислокации, чтобы избежать возможного ответного огня.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.