На Херсонском направлении предотвратили переброску бойцов ВСУ на катерах в устье Днепра

ВСУ попытались дважды совершить переброску личного состава у островов Борщевой и Белогрудый.

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Российские военные предотвратили две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом передал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«На херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», - сказал Кодрян.

Как сообщается, украинские боевики пытались перебросить до 15 бойцов на лодках у островов Борщевой и Белогрудый. Попытка была предотвращена вооруженными силами РФ огнем из стрелкового оружия и гранатометов.

Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ на Купянском направлении. В результате точного удара управляемой ракеты произошел взрыв на пункте, вместе с ним был уничтожен находящийся там личный состав.