МО РФ показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные уничтожили управляемой ракетой наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.

Военные применили переносной противотанковый комплекс. На кадрах объективного контроля показано, как после точного попадания происходит взрыв и поднимается дым. В описании к видео сказано, что вместе с наблюдательным пунктом был уничтожен находящийся там личный состав.

Ранее оборонное ведомство показало кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 ВКС в зоне спецоперации. Ударами были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.