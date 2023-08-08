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Женщинам в России могут разрешить тратить маткапитал на оплату своей учебы

Ян Брацкий
03:56 08.08.2023
Образование можно получать в любой организации, которая имеет право на оказание соответствующих услуг на территории России.
Женщинам в России могут разрешить тратить маткапитал на оплату своей учебы
© Фото: Oskar Eyb, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Депутаты Госдумы РФ рассмотрят возможность траты материнского капитала на образование матери. С такой инициативой к парламентариям обратился вице-спикер Борис Чернышов.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования женщинами <...> в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», - цитирует РИА Новости текст законопроекта.

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили некоторым семьям разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля. Подобную опцию предложили предусмотреть для многодетных семей, для которых автомобиль - жизненная необходимость, чтобы возить детей в поликлиники, детские сады, кружки и секции. Продавать, передавать в залог и любым иным образом отчуждать автомобиль будет запрещено.

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