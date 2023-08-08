В стране и мире Женщинам в России могут разрешить тратить маткапитал на оплату своей учебы Ян Брацкий Образование можно получать в любой организации, которая имеет право на оказание соответствующих услуг на территории России. © Фото: Oskar Eyb, imageBROKER.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Депутаты Госдумы РФ рассмотрят возможность траты материнского капитала на образование матери. С такой инициативой к парламентариям обратился вице-спикер Борис Чернышов. «Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования женщинами <...> в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», - цитирует РИА Новости текст законопроекта. Ранее депутаты Госдумы РФ предложили некоторым семьям разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля. Подобную опцию предложили предусмотреть для многодетных семей, для которых автомобиль - жизненная необходимость, чтобы возить детей в поликлиники, детские сады, кружки и секции. Продавать, передавать в залог и любым иным образом отчуждать автомобиль будет запрещено. Экспертное мнение и аналитика