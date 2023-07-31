В Госдуме предложили разрешить некоторым семьям тратить маткапитал на покупку авто

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В Госдуме предложили разрешить некоторым семьям использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Соответствующий законопроект подготовил председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что сейчас опция покупки автомобиля на маткапитал недоступна, поскольку эти средства имеют строго целевой характер.

«Автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребёнка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», - приводит слова Нилова RT.

По его словам, машина, купленная на маткапитал, должна быть произведена в России, и ее должны использовать для перевозки пассажиров. Продавать, передавать в залог и иным образом отчуждать автомобиль будет запрещено в течение трех лет с момента его регистрации.

На данный момент инициатива направлена в правительство России для получения заключения. Она подготовлена для внесения в Госдуму.

Ранее в правительстве предложили запретить увольнение одиноких родителей и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. На данный момент закон запрещает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, у которых есть дети до 14 лет.