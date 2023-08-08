Белый Дом планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины

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Правительство США разрабатывает новый пакет помощи Украине, который планируется представить Конгрессу на рассмотрение осенью этого года. Об этом передали в телекомпании CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

«Я считаю, что мы убедительно изложим свою позицию и, я надеюсь, добьемся поддержки Конгрессом дополнительного финансирования, особенно по вопросам наращивания производства и закупки боеприпасов для поддержки Украины», - сказал Буш.

Он также добавил, что детали очередного пакета еще будут обсуждаться, администрация США пока еще находится в процессе работы над ним.

Напомним, в декабре прошлого года Конгрессом были одобрены 48 млрд долларов на помощь киевскому режиму, и по сообщению американского издания Politico, эти средства должны были закончиться к середине этого лета.