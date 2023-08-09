Армия Расчеты ОТРК «Искандер» Балтфлота нанесли удары по «противнику» на полигоне под Калининградом В учебных мероприятиях были задействованы несколько расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота выполнили электронные пуски по объектам «противника». Удары по условным аэродромам, железнодорожным узлам и командным пунктам нанесли в рамках плановых дивизионных учений в Калининградской области. В конце апреля на одном из полигонов Южного военного округа состоялись учения отдельного ракетного дивизиона, оснащенного ОТРК «Искандер-М» Вооруженных сил Белоруссии. Военнослужащие усовершенствовали практические навыки, отработали оперативное развертывание и нанесение ударов по целям. Белорусские ракетчики продемонстрировали высокие профессиональные качества и отличную боевую выучку. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика