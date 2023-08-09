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Расчеты ОТРК «Искандер» Балтфлота нанесли удары по «противнику» на полигоне под Калининградом

06:50 09.08.2023
В учебных мероприятиях были задействованы несколько расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота выполнили электронные пуски по объектам «противника». Удары по условным аэродромам, железнодорожным узлам и командным пунктам нанесли в рамках плановых дивизионных учений в Калининградской области.

В конце апреля на одном из полигонов Южного военного округа состоялись учения отдельного ракетного дивизиона, оснащенного ОТРК «Искандер-М» Вооруженных сил Белоруссии.

Военнослужащие усовершенствовали практические навыки, отработали оперативное развертывание и нанесение ударов по целям. Белорусские ракетчики продемонстрировали высокие профессиональные качества и отличную боевую выучку.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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