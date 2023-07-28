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Россиянам хотят разрешить оставлять ипотечное жилье при банкротстве

Сергей Лебедев
10:47 28.07.2023
Правительство уже поддержало соответствующий законопроект.
Россиянам хотят разрешить оставлять ипотечное жилье при банкротстве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому ипотечники смогут сохранить единственное жилье при личном банкротстве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров.

Отмечается, что для сохранения недвижимости должник должен будет заключить мировое соглашение с банком или составить план реструктуризации долга. При этом депутатам еще необходимо проработать условия заключения соглашений.

Напомним, недавно депутаты Госдумы обратились в Минстрой и госкомпанию  «ДОМ.РФ» с предложением проработать льготную ипотеку на вторичном рынке жилья.

Эту меру предлагается ввести в регионах, где нет строительства нового жилья, что позволит уравнять права жителей разных городов на доступное жилье.

Отмечено, что сейчас в более чем 800 из 1119 городов России новое жилье не строится.

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