Минпромторг: региональные сети могут добровольно ограничить наценку на продукты

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Региональные торговые сети рассматривают возможность добровольно огранить наценку на социально значимые продукты питания. К таким относятся сезонные овощи, сахар, молочная продукция и хлеб. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Такое предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти) и экспертами», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее ограничения наценки на уровне не превышающей 5% ввели крупные федеральные сети. Их опыт показал, что данная инициатива выгодна всем участникам рынка. Она позволяет привлекать к себе большее количество посетителей.

Ране стало известно, что в России предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%. По мнению экспертов, фиксированная наценка исключит необоснованные завышения стоимости автомобилей со стороны дилеров. В Минпромторге сообщили, что поддерживают инициативы, направленные на соблюдение ответственной ценовой политики.