«Известия»: в России могут ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

Так в Национальном союзе защиты прав потребителей хотят исключить необоснованные завышения стоимости автомашин со стороны автодилеров.

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В РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%. Такую инициативу изложил Национальный союз защиты прав потребителей в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Как считает глава союза Павел Шапкин, можно увязать стоимость производителей машин с конечной ценой для потребителя. Фиксированная наценка исключить необоснованные завышения стоимости автомобилей со стороны автодилеров.

Шапкин указал, что такая мера не практикуется в мире. Но в России такой механизм действует на табачном рынке, где зафиксирована максимальная цена пачки сигарет. В Минпромторге сообщили, что поддерживают инициативы, направленные на соблюдение ответственной ценовой политики.

Глава Союза указал, что на стоимость автомобиля влияют высокие ставки кредитов на их покупку, недостоверная реклама и навязанные услуги - например, несколько видов страховок. Так цена автомобиля вырастает иногда вдвое по сравнению с первоначальной. А это сказывается на производстве российских автомобилей.

Издание пишет, что в 2020 году средневзвешенная цена на автомобиль выросла в России на 7%, в 2021 - на 18%, в 2022 - на 20%, а в первом квартале 2023 года - еще на 11%.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вернется к допандемийным показателям к 2030 году.