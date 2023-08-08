Украинские боевики обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
На данный момент нет данных о жертвах и разрушениях.
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Сегодня украинские боевики кассетными боеприпасами обстреляли окраину города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.
«Данных о жертвах и разрушениях пока нет», - уточнил депутат в своем канале в Telegram.
Напомним, сегодня хаотичному обстрелу подвергся Донецк. Под огнем украинских боевиков оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города.
Ранения получили несколько человек. Также имеются и разрушения. Так, в Кировском районе города сгорела летняя кухня у частного дома на улице Чайковского.