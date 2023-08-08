В стране и мире Украинские боевики обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами Сергей Лебедев На данный момент нет данных о жертвах и разрушениях. © Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Сегодня украинские боевики кассетными боеприпасами обстреляли окраину города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. «Данных о жертвах и разрушениях пока нет», - уточнил депутат в своем канале в Telegram. Напомним, сегодня хаотичному обстрелу подвергся Донецк. Под огнем украинских боевиков оказались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города. Ранения получили несколько человек. Также имеются и разрушения. Так, в Кировском районе города сгорела летняя кухня у частного дома на улице Чайковского. Экспертное мнение и аналитика