NASA сообщает, что астероид может врезаться в Землю 14 февраля 2046 года

Американское космическое агентство оценивает вероятность этого события как 1 к 560.

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У астероида 2023 DW, диаметр которого составляет 49,3 м, есть небольшой шанс столкнуться с Землей через 23 года, следует из данных NASA. Это может произойти 14 февраля 2046 года.

В настоящее время ученые предполагают, что небесное тело пролетит от Земли на расстоянии 1,8 миллиона километров, но из-за возможной погрешности в вычислениях есть небольшая вероятность того, что столкнется с нашей планетой.

Принимая во внимание размеры астероида, эксперты утверждают, что возможный удар астероида не приведет к фатальным последствиям для Земли и жизни на ней, однако с большой территории потребуется эвакуировать людей.

Сейчас этот объект является единственным замеченным астероидом, у которого есть возможность столкнуться с Землей. Американское космическое агентство оценивает вероятность этого события как 1 к 560, специалисты из ЕКА — как 1 к 625.

В начале ноября сообщалось, что мимо Земли пронесся астероид размером с небоскреб Бурдж-Халифа.