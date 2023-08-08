Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

Добиться прогресса в вопросе восстановления конституционной власти в стране по результатам переговоров не удалось.

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер, где провела переговоры с лидерами военных, захвативших ранее власть в стране. Об этом передают в американской телекомпании CNN.

«Эти беседы были очень откровенными и временами довольно сложными», - сообщила журналистам Нуланд.

Ранее 5 августа представитель Белого Дома заявил о приостановке со стороны США финансирования ряда программ помощи Нигеру, так как в США не хотят, чтобы этой помощью пользовалось новое правительство страны.