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Блинкен заявил о приостановке США финансирования ряда программ помощи Нигеру

Ирина Елагина
04:44 05.08.2023
Представитель Белого дома объяснил заморозку проектов помощи Нигеру нежеланием содействовать новому правительству этой африканской страны.
Блинкен заявил о приостановке США финансирования ряда программ помощи Нигеру
© Фото: Leon Kuegeler PHOTOTHEK Globallookpress
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США замораживает ряд программ помощи Нигеру, так как не хочет, чтобы этими преференциями пользовалось новое правительство Нигера. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Правительство США приостанавливает некоторые программы зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера», - сообщил Блинкен.

Он подчеркнул, что это мера носит временный характер и не повлияет на другие программы «помощи США иностранным государствам, действующие применительно к Нигеру».

В настоящее время США нацелено на поставки гуманитарных грузов в Нигер и обеспечение безопасности американских граждан, находящихся в этой африканской стране, и держит ситуацию на контроле, чтобы скорректировать решение о сокращении объемов помощи Нигеру.

Ранее сообщалось, что «Национальный совет по защите отечества» Нигера разорвал военное соглашение с Францией.

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